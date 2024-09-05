0
0
105
НОВОСТИ

Средства ПВО уничтожили семь БПЛА за ночь в Брянской, Белгородской и Курской областях

09:00 05.09.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Средства ПВО за ночь уничтожили семь украинских БПЛА и снаряд РСЗО «Ольха» над Брянской, Белгородской и Курской областями, сообщили в Минобороны РФ.

«В течение прошедшей ночи пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением реактивной системы залпового огня „Ольха“ и БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО один реактивный снаряд РСЗО „Ольха“ и два БПЛА уничтожены над территорией Белгородской области, три БПЛА — над территорией Курской области и два БПЛА — над территорией Брянской области», — сообщили там.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

09:32 05.09.2024
Два безэкипажных катера уничтожены ночью в акватории Черного моря
0
58
09:30 05.09.2024
В Дальневосточном федеральном университете открыт Центр компетенций «Роснефти»
0
21
09:20 05.09.2024
Индия неминуемо увеличит импорт нефти из РФ до 2030 года — посол
0
82
09:05 05.09.2024
РФ все эффективнее борется с иностранными инструкторами на Украине — Песков
0
124
08:56 05.09.2024
Зампред Сбера Кузнецов: Технология биометрии в России – номер один в мире
0
118
08:54 05.09.2024
Благодаря Сберу квалифицированные инвесторы получили доступ к кредитным структурным облигациям с переоценкой в золоте
0
111
08:52 05.09.2024
Сбер: Малый бизнес почувствовал интерес к инвестициям
0
113
08:50 05.09.2024
Сбер снизил ставку по торговому эквайрингу для новых клиентов
0
126
20:55 04.09.2024
Стрельба в школе в США: четверо погибших, десятки пострадавших
0
741
19:30 04.09.2024
Пассажирский лайнер на пути из Индии в Британию экстренно сел в «Шереметьево»
0
761

Возврат к списку