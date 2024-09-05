Средства ПВО уничтожили семь БПЛА за ночь в Брянской, Белгородской и Курской областях

09:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Средства ПВО за ночь уничтожили семь украинских БПЛА и снаряд РСЗО «Ольха» над Брянской, Белгородской и Курской областями, сообщили в Минобороны РФ.

«В течение прошедшей ночи пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением реактивной системы залпового огня „Ольха“ и БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО один реактивный снаряд РСЗО „Ольха“ и два БПЛА уничтожены над территорией Белгородской области, три БПЛА — над территорией Курской области и два БПЛА — над территорией Брянской области», — сообщили там.