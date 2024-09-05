Зампред Сбера Кузнецов: Технология биометрии в России – номер один в мире
08:56 05.09.2024
Сегодня технология биометрии в России – номер 1 в мире, никто так далеко не продвинулся по качеству, точности в развитии этих технологий с применением инструментов искусственного интеллекта. Об этом заявил журналистам в кулуарах IX Восточного экономического форума заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов.
«Главное внимание при этом уделяется надежности. Про надежность не так много говорят, а это все-таки безопасность. Мы не зафиксировали ни одного случая за время использования биометрии на своих терминалах, в которых была бы успешная реализация преступного замысла со стороны мошенника. И это говорит о высочайшем уровне надежности этих устройств», – подчеркнул он.
Сегодня уже около 750 тыс. терминалов с возможностью оплаты по биометрии установлены по всей территории России, до конца года их будет не менее миллиона, сообщил Станисла Кузнецов. «Сегодня многие имеют возможность оплатить улыбкой. Операция длится буквально 2-3 секунды. Этим сервисом пользуется все больше и больше количества людей. Им это нравится. Это очень доступно и надежно», – отметил он.
В офисах Сбера количество операций по верификации клиентов через биометрию достигает 7 млн в месяц, добавил Станислав Кузнецов. «За этим будущее, – уверен он. – Открывать паспорт и сравнивать фотографию с оригиналом не всегда бывает эффективно. Очень много случаев, когда это не работает. Вот биометрический вектор обмануть невозможно».
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