Российские войска ускорили наступление — Путин
11:32 05.09.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Вооруженные силы Украины (ВСУ) попыткой атаки на приграничные регионы России серьезно ослабили себя на других направлениях, а российская армия ускорила наступление — территориальные приобретения исчисляются квадратными километрами, заявил президент РФ Владимир Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума (ВЭФ).
«Никаких действий по сдерживанию нашего наступления не происходит. Наоборот, перебросив в эти приграничные районы свои достаточно большие и неплохо подготовленные подразделения, противник ослабил себя на ключевых направлениях, а наши войска ускорили наступательные операции», — указал он.
Путин заметил, что у российской стороны «давно не было таких территориальных приобретений». «Вот позавчера только, например, группировка „Восток“ прямо в один удар треугольник захватила — 7 на 5 км. Очень успешно действует и группировка „Центр“ на донецком, на покровском направлении. Там тоже приобретения уже исчисляются не сотнями метров, а квадратными километрами: 4 на 5, 3 на 5 и так далее», — пояснил российский лидер.
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