В конфликте на Украине на стороне России участвуют литовцы — министр обороны Литвы

15:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Властям Литвы известно о нескольких гражданах страны, которые якобы участвуют в конфликте на Украине на стороне России. С таким утверждением выступил министр обороны прибалтийской республики Лауринас Касчюнас.

В комментарии для национального радио LRT он подтвердил информацию местных СМИ, которые сообщили о том, что в зоне СВО в составе российской армии якобы находятся по меньшей мере пять граждан Литвы. По словам Касчюнаса, правоохранительные органы уже установили личности этих граждан. При этом сведениями о потерях среди них в оборонном ведомстве страны не располагают. «Оставим это ведомствам», — добавил министр, когда его спросили, имеются ли планы по возвращению их в Литву.

В генеральной прокуратуре республики LRT сообщили, что местные правоохранительные органы проверяют информацию о литовских добровольцах в рядах российской армии. При этом, по данным литовского радио, в августе ведомство уже начало расследование в отношении гражданина Литвы, который разместил в соцсетях видео, на котором он якобы участвует в боевых действиях на Украине на стороне России.