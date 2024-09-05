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Урожай зерновых в РФ ожидается на уровне 132 млн т, уже собрано более 93 млн т — Патрушев

16:12 05.09.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Минсельхоз РФ сохраняет прогноз по сбору зерновых на уровне 132 млн тонн, уже собрано более 93 млн тонн, включая 70,5 млн тонн пшеницы. Об этом сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев. Как сообщили в аппарате вице-премьера, он провел совещание о ситуации в АПК России, на котором были рассмотрены вопросы стабильного функционирования отрасли и ход сезонных полевых работ.

«К сбору нового урожая уже приступили все зернопроизводящие регионы. Собрано более девяноста трех миллионов тонн зерновых, включая семьдесят с половиной миллионов тонн пшеницы. Очевидно, что на итоговых объемах скажутся неблагоприятные погодные условия, которые почти весь сезон сопровождают работы в отдельных субъектах юга, центральной России и Поволжья. Тем не менее Минсельхоз сохраняет прогноз по сбору зерновых на уровне 132 миллионов тонн», — сообщил Патрушев.

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