Детей мигрантов в школах РФ надо заставить выучить русский язык — Медведев
17:12 05.09.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Детей мигрантов, которые обучаются в российских школах, необходимо постепенно заставить выучить русский язык. Об этом ТАСС во время беседы с коллективом агентства сообщил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.
«И применительно к школам нужно постепенно, без хамства, но заставить их выучить язык. Невозможно, когда ребенок приходит, а в некоторых классах три четверти людей, первоклашки, не говорят по-русски. Надо постепенно заставлять их учить. А кто не учит — ну, не пускать», — сказал он.
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