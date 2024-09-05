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Детей мигрантов в школах РФ надо заставить выучить русский язык — Медведев

17:12 05.09.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Детей мигрантов, которые обучаются в российских школах, необходимо постепенно заставить выучить русский язык. Об этом ТАСС во время беседы с коллективом агентства сообщил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

«И применительно к школам нужно постепенно, без хамства, но заставить их выучить язык. Невозможно, когда ребенок приходит, а в некоторых классах три четверти людей, первоклашки, не говорят по-русски. Надо постепенно заставлять их учить. А кто не учит — ну, не пускать», — сказал он.

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