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Власти Южной Кореи насчитали 260 шаров с мусором, запущенных из КНДР

11:00 06.09.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Власти Республики Корея насчитали примерно 260 шаров с мусором, запущенных с территории КНДР с вечера 5 сентября по 6 сентября. Об этом сообщило агентство Рёнхап со ссылкой на военных.

Около 140 шаров были обнаружены в Сеуле и районах провинции Кёнгидо, окружающих столицу. Пакеты содержали макулатуру и пластиковые бутылки.

С 4 сентября шары с мусором запускали трижды. В первый раз — 4 сентября — власти насчитали около 420 шаров, утром 5 сентября — примерно 60.

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