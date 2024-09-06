Власти Южной Кореи насчитали 260 шаров с мусором, запущенных из КНДР

11:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Власти Республики Корея насчитали примерно 260 шаров с мусором, запущенных с территории КНДР с вечера 5 сентября по 6 сентября. Об этом сообщило агентство Рёнхап со ссылкой на военных.

Около 140 шаров были обнаружены в Сеуле и районах провинции Кёнгидо, окружающих столицу. Пакеты содержали макулатуру и пластиковые бутылки.

С 4 сентября шары с мусором запускали трижды. В первый раз — 4 сентября — власти насчитали около 420 шаров, утром 5 сентября — примерно 60.