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НОВОСТИ

Украине придется увеличить госдолг на $5,27 млрд до конца года

12:32 06.09.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Украина будет вынуждена увеличить внутренний госдолг на $5,27 для покрытия расходов на оборону до конца 2024 года. Об этом сообщила глава бюджетного комитета Верховной рады Роксолана Пидласа.

Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что Киев столкнулся с критической необходимостью найти до конца года дополнительно 500 млрд гривен (около $12,2 млрд) на нужды обороны. Как отметила Пидласа, на подготовку соответствующих изменений в бюджет сильно повлияло решение Рады не поддерживать предложенный правительством пакет налоговых изменений, позволяющий привлечь дополнительно в бюджет 125 млрд гривен ($3,1 млрд), и сократить его до 30 млрд гривен ($0,7 млрд). Это потребовало вновь перебалансировать бюджет.

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