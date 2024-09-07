Московская система электронного голосования успешно отражает кибератаки
12:35 07.09.2024
Выборы в Москве проходят в условиях непрерывных кибератак. По словам председателя Общественного штаба по наблюдению за выборами в столице Вадима Ковалева, платформа с ними успешно справляется. «Московская система электронного голосования отражает атаки, которые из киберпространства периодически приходят. Коллеги, кто занимается ИТ-безопасностью, нам сейчас дали цифру 150 атак. Соответственно, надеемся, что система и дальше продолжит справляться с этими внешними вызовами», – заявил глава штаба.
Ковалев отметил, что тестирование системы голосования, проведенное 23 августа, позволило проверить работу платформы и усовершенствовать ее.
Напомним, в Москве продолжаются выборы депутатов Мосгордумы, муниципальных депутатов ТиНАО и района Куркино. Проголосовать можно будет до 20:00 8 сентября. В данный момент выдано уже почти 2,2 млн бюлетеней – как электронных, так и бумажных. Избиратели могут голосовать в электронном формате на elec.mos.ru, и на избирательных участках Москвы, где установлены специальные терминалы. Также можно голосовать при помощи бумажного бюллетеня, только на избирательном участке по месту постоянной регистрации.
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