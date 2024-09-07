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Синод ПЦМ: Сегодня на церковьв Молдавии оказывают давление, как в советское время

14:55 07.09.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Синод Православной церкви Молдавии (ПЦМ) выразил обеспокоенность давлением властей на священнослужителей. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте Митрополии Молдавии, которая является самоуправляемой частью Русской православной церкви.

«К священникам домой приходят сотрудники правоохранительных органов и заставляют их подписывать различные непонятные заявления. Некоторых священнослужителей задерживали на пограничных пунктах и подвергали тщательному досмотру без каких-либо оснований. Сегодня на церковь оказывают давление, как в советское время. В адрес церкви и ее служителей поступают все новые и новые угрозы», — отмечается в документе.

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