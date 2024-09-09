РФ и Узбекистан могут в три раза увеличить товарооборот — Мишустин

19:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия и Узбекистан обладают всем необходимым для наращивания объема взаимной торговли в три раза. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, выступая на пятом заседании совместной комиссии на уровне глав правительств России и Узбекистана.

«В прошлом году российско-узбекский товарооборот вырос на 11,5% и превысил 820 миллиардов рублей. И в первом полугодии текущего — прибавил еще почти 9%. Во время государственного визита Владимира Владимировича Путина в Ташкент в мае — наши президенты поставили перед нами амбициозную цель — к 2030 году в три раза увеличить этот показатель. Считаю, что у нас есть все возможности для выполнения такой стратегической задачи. А главное — обоюдный настрой на плодотворную деятельность», — сказал Мишустин.