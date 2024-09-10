Патриарху Кириллу присвоили звание почетного доктора СПбГУ
14:32 10.09.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу присвоили звание «Почетного доктора Санкт-Петербургского государственного университета», передает корреспондент ТАСС.
«Вы прошли путь, который ученым советом нашего университета оценен самой высокой университетской наградой — званием „Почетный доктор Санкт-Петербургского государственного университета“. Этим мы отмечаем выдающийся вклад, который вы, Ваше Святейшество, внесли в развитие богословской науки православной церкви, в возвращение теологии в семью университетских дисциплин», — сказал ректор СПбГУ Николай Кропачев.
По его словам, после создания в СПбГУ в 2020 году Института теологии в последующие два года были открыты новые образовательные программы. Сегодня действуют 11 таких программ от бакалавриата до аспирантуры, открыты онлайн-курсы по теологии, ведется большая экспертная работа.
«Наша страна прошла огромный путь, очень непростой, в том числе наша интеллигенция, — отрицание Бога, дискриминация религиозных людей и религиозного знания — к тому, что сегодня патриарх может выступать в этих стенах, и никого это не удивляет, никто не поднимает вопрос, а совмещается или нет, может взаимодействовать или нет религиозное знание, богословие и наука. При этом каждый понимает, что вера в Бога — это глубоко индивидуально», — сказал патриарх после вручения ему отличительных знаков в связи с присвоением звания.
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