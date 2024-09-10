Политолог Асафов: Большинство москвичей выбирают электронное голосование
17:00 10.09.2024
В ходе выборов 6-8 сентября большинство москвичей предпочли дистанционное электронное голосование (ДЭГ) в качестве приоритетного способа волеизъявления. По словам заместителя руководителя Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве Александра Асафова, дистанционное электронное голосование уже стало электоральной традицией.
«Избиратель выбирает этот способ, он ему удобен, понятен, он считает его максимально для себя приемлемым, что видно по количеству людей, выбравших этот способ голосования», – считает Асафов. Политолог говорит, что возможность голосовать на любом участке города при помощи терминала электронного голосования дает возможность голосовать и горожанам с ограничениями здоровья, и тем, кто в дни выборов находится не рядом с домом.
«У этого характера голосования достаточно широкие перспективы в будущем. Мы увидим количество избирателей, кто будет голосовать на участках, но там, где им удобно, находясь на мероприятиях по Дню города или по каким-то другим», – пояснил Асафов.
Политолог также отметил рост явки. «Явка составила 40,37%. Это вдвое больше практически, чем на выборах 2019 года, тогда явка составила 21,77%. Это показывает возросший интерес, который обусловлен и доверием, и, конечно, удобством голосования, волеизъявления, многодневностью, и, конечно, дистанционным электронным голосованием», – говорит Асафов.
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