Украина согласна на транзит российской нефти, купленной европейскими компаниями — премьер
19:20 10.09.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Украина готова осуществлять транзит российской нефти по своей территории, если она приобретена компаниями из Европы. Об этом заявил украинский премьер-министр Денис Шмыгаль.
«[Венгерская] компания MOL заявила, что она является собственником продукта, который проходит транзитом через Украину, нас это устраивает. <…> То есть это не российская компания. Украинский транзитер проводит транзит европейского продукта, получает за это рыночную цену», — сказал он на пресс-конференции, трансляция которой велась на YouTube-канале украинского кабмина.
Шмыгаль добавил, что Киев не ведет и не планирует проводить переговоров с Москвой о продлении договоров о транзите российских нефти и газа. При этом чиновник допустил, что ЕС может самостоятельно вести переговоры о поставках голубого топлива из третьей страны.
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