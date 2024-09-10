Украина согласна на транзит российской нефти, купленной европейскими компаниями — премьер

19:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Украина готова осуществлять транзит российской нефти по своей территории, если она приобретена компаниями из Европы. Об этом заявил украинский премьер-министр Денис Шмыгаль.

«[Венгерская] компания MOL заявила, что она является собственником продукта, который проходит транзитом через Украину, нас это устраивает. <…> То есть это не российская компания. Украинский транзитер проводит транзит европейского продукта, получает за это рыночную цену», — сказал он на пресс-конференции, трансляция которой велась на YouTube-канале украинского кабмина.

Шмыгаль добавил, что Киев не ведет и не планирует проводить переговоров с Москвой о продлении договоров о транзите российских нефти и газа. При этом чиновник допустил, что ЕС может самостоятельно вести переговоры о поставках голубого топлива из третьей страны.