Великобритания продолжает считать Индо-Тихоокеанский регион зоной своих интересов — посол

21:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Новое лейбористское правительство Великобритании продолжит внешнеполитический курс прошлого кабинета в отношении Индо-Тихоокеанского региона (ИТР), в рамках которого присутствие там рассматривалось как критически важное для обеспечения национальных интересов. Об этом в интервью The Japan Times заявила посол Соединенного Королевства в Японии Джулия Лонгботтом.

«Мы по-прежнему рассматриваем Индо-Тихоокеанский регион как критически важный регион для наших интересов», — отметила она. По словам Лонгботтом, несмотря на планируемое сокращение государственных расходов, Великобритания сохранит вовлеченность в дела ИТР.

Ранее некоторые ключевые члены лейбористского кабинета придерживались иного взгляда на восточный вектор британской внешней политики. Так, министр иностранных дел Дэвид Лэмми и глава оборонного ведомства королевства Джон Хили чуть менее, чем за год до победы их партии на парламентских выборах опубликовали в газете The Daily Telegraph совместную статью, в которой критиковался курс прежнего правительства на активное участие в делах ИТР в ущерб развитию отношений с традиционными партнерами Лондона из числа европейских стран.

В этой связи, интервью посла стало ответом скептикам, полагавшим, что лейбористский кабинет сократит британское присутствие в ИТР, отмечают в The Japan Times. По словам Лонгботтом, новое правительство напротив намерено нарастить взаимодействие с союзниками в регионе, так это якобы поможет достичь установленных им целей в области экономического развития.