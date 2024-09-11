Большие десантные корабли ТОФ доставили расчеты ракетчиков на Чукотку — МО РФ

11:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Подразделения берегового ракетного полка Тихоокеанского флота (ТОФ) доставлены на Чукотку большими десантными кораблями в рамках командно-штабных учений (СКШУ) «Океан-2024». Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Расчеты береговых ракетных комплексов берегового ракетного полка войск и сил на северо-востоке России после переброски морем на больших десантных кораблях ТОФ из пунктов постоянной дислокации на побережье Чукотского полуострова совершили марши в позиционные районы в рамках СКШУ „Океан-2024“. В ходе маршей ракетчики отрабатывают организацию походного охранения», — говорится в сообщении.

В Минобороны РФ уточнили, что ракетчики в назначенном районе заняли позиции для ведения наблюдения за надводной обстановкой в зоне ответственности ТОФ. «Технические подразделения проводят подготовку ракет для огневого дивизиона, отрабатывая при этом контрольные временные нормативы. Также личный состав проводит занятия по радиационной, химической и биологической защите, медицинской подготовке и по специальным дисциплинам», — рассказали в оборонном ведомстве.

Кроме того, в Минобороны РФ сообщили, что на Камчатке в ходе учений «Океан-2024» летчики отдельного смешанного авиационного полка войск и сил на северо-востоке России отработали мероприятия по выводу сил морской авиации из-под удара условного противника.