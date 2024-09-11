0
0
53
НОВОСТИ

Большие десантные корабли ТОФ доставили расчеты ракетчиков на Чукотку — МО РФ

11:05 11.09.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Подразделения берегового ракетного полка Тихоокеанского флота (ТОФ) доставлены на Чукотку большими десантными кораблями в рамках командно-штабных учений (СКШУ) «Океан-2024». Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Расчеты береговых ракетных комплексов берегового ракетного полка войск и сил на северо-востоке России после переброски морем на больших десантных кораблях ТОФ из пунктов постоянной дислокации на побережье Чукотского полуострова совершили марши в позиционные районы в рамках СКШУ „Океан-2024“. В ходе маршей ракетчики отрабатывают организацию походного охранения», — говорится в сообщении.

В Минобороны РФ уточнили, что ракетчики в назначенном районе заняли позиции для ведения наблюдения за надводной обстановкой в зоне ответственности ТОФ. «Технические подразделения проводят подготовку ракет для огневого дивизиона, отрабатывая при этом контрольные временные нормативы. Также личный состав проводит занятия по радиационной, химической и биологической защите, медицинской подготовке и по специальным дисциплинам», — рассказали в оборонном ведомстве.

Кроме того, в Минобороны РФ сообщили, что на Камчатке в ходе учений «Океан-2024» летчики отдельного смешанного авиационного полка войск и сил на северо-востоке России отработали мероприятия по выводу сил морской авиации из-под удара условного противника.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

11:00 11.09.2024
Подвал и первый этаж многоквартирного жилого дома обрушились в Перми
0
63
10:32 11.09.2024
Экспресс-опрос CNN показал, что в дебатах с Трампом победила Харрис
0
141
10:20 11.09.2024
Турпоток иностранцев в Россию в 2024 г. вырастет на 20% — Минэкономразвития
0
142
10:05 11.09.2024
Мадуро назвал вором президента Доминиканы, где были арестованы венесуэльские самолеты
0
165
10:00 11.09.2024
Михалков резко высказался против участия России в «Оскаре»
0
180
09:32 11.09.2024
Запуск безвизового группового туробмена между РФ и Индией планируется в 2025 г. — МЭР
0
221
09:20 11.09.2024
Трамп заявил, что хочет завершения конфликта на Украине
0
253
09:05 11.09.2024
Локомотив и вагоны грузового поезда сошли с рельсов в Белгородской области
0
271
09:00 11.09.2024
Средства ПВО за ночь уничтожили 4 украинских БПЛА над территорией РФ — Минобороны
0
247
22:40 10.09.2024
В Генштабе ВСУ заявили о сложной ситуации на всей линии фронта
0
679

Возврат к списку