США хотят запустить в Грузии массовые протесты для захвата власти силовым путем — СВР РФ

11:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

США намерены запустить в Грузии массовые акции протеста для захвата власти силовым путем, особая роль в этом отводится Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Об этом говорится в поступившем в распоряжение ТАСС сообщении пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) России.

«Замысел Вашингтона очевиден и уже не удивляет — дать повод прозападной грузинской оппозиции для запуска массовых акций протеста с прицелом на захват власти в стране силовым путем, — указали в СВР. — Сожаление же вызывает участие в подобных махинациях БДИПЧ, которое, как указано на официальном сайте ОБСЕ, „призвано оказывать помощь“ государствам — участникам организации в вопросах соблюдения прав человека и основных свобод, укреплять и защищать демократические институты, а также развивать терпимость в обществе».