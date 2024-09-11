США хотят запустить в Грузии массовые протесты для захвата власти силовым путем — СВР РФ
11:20 11.09.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
США намерены запустить в Грузии массовые акции протеста для захвата власти силовым путем, особая роль в этом отводится Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Об этом говорится в поступившем в распоряжение ТАСС сообщении пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) России.
«Замысел Вашингтона очевиден и уже не удивляет — дать повод прозападной грузинской оппозиции для запуска массовых акций протеста с прицелом на захват власти в стране силовым путем, — указали в СВР. — Сожаление же вызывает участие в подобных махинациях БДИПЧ, которое, как указано на официальном сайте ОБСЕ, „призвано оказывать помощь“ государствам — участникам организации в вопросах соблюдения прав человека и основных свобод, укреплять и защищать демократические институты, а также развивать терпимость в обществе».
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