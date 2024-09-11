Два человека погибли, пятеро пострадали от отравления угарным газом в Рязани
11:32 11.09.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Два человека погибли, пятеро, в том числе четверо детей, госпитализированы в результате отравления угарным газом в многоквартирном доме в Рязани. Об этом сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону.
«11 сентября 2024 года в квартире дома № 4 по улице Поселковой города Рязани обнаружены тела двух мужчин 1965 и 1988 годов рождения, а также в больницу доставлены пять жильцов указанного многоквартирного дома, в том числе четверо детей, с признаками отравления угарным газом», — говорится в сообщении.
НОВОСТИ
- 12:32 11.09.2024
- Бойцы РФ освободили около 10 населенных пунктов в Курской области
- 12:20 11.09.2024
- Запад дал понять Киеву, что не сможет обеспечить его «полную победу» — WSJ
- 12:05 11.09.2024
- На Заполярье совершаются налеты вражеских беспилотников, работает ПВО — губернатор
- 12:00 11.09.2024
- СВР считает оправданным решение РФ сократить финансирование ОБСЕ, чтобы ослабить ее
- 11:50 11.09.2024
- Держатели премиальных бизнес-карт Сбера смогут бесплатно посещать бизнес-залы аэропортов и вокзалов
- 11:20 11.09.2024
- США хотят запустить в Грузии массовые протесты для захвата власти силовым путем — СВР РФ
- 11:05 11.09.2024
- Большие десантные корабли ТОФ доставили расчеты ракетчиков на Чукотку — МО РФ
- 11:00 11.09.2024
- Подвал и первый этаж многоквартирного жилого дома обрушились в Перми
- 10:32 11.09.2024
- Экспресс-опрос CNN показал, что в дебатах с Трампом победила Харрис
- 10:20 11.09.2024
- Турпоток иностранцев в Россию в 2024 г. вырастет на 20% — Минэкономразвития
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать