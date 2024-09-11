Два человека погибли, пятеро пострадали от отравления угарным газом в Рязани

11:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Два человека погибли, пятеро, в том числе четверо детей, госпитализированы в результате отравления угарным газом в многоквартирном доме в Рязани. Об этом сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону.

«11 сентября 2024 года в квартире дома № 4 по улице Поселковой города Рязани обнаружены тела двух мужчин 1965 и 1988 годов рождения, а также в больницу доставлены пять жильцов указанного многоквартирного дома, в том числе четверо детей, с признаками отравления угарным газом», — говорится в сообщении.