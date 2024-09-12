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Депутат Госдумы Выборный посетил столичный пункт отбора на военную службу по контракту

23:52 11.09.2024

В Московском пункте отбора на военную службу по контракту побывал депутат Госдумы РФ Анатолий Выборный. Парламентарий, пообщавшись с посетителями, высоко оценил организацию работы пункта.  «Никаких нареканий и замечаний по поводу организации работы в пункте отбора нет, - сказал он. - Всех устраивает внимание, которое уделяется здесь в каждом кабинете, крайне уважительное отношение, внимательный подход ко всем вопросам. Любые недоразумения, которые могут возникнуть, тут же снимаются на месте, на все вопросы можно получить профессиональный ответ. Радует то, что все это в одном месте, человек приходит, показывает документы, проходит все необходимые процедуры и в последнем кабинете подписывает контракт, при условии, что все документы готовы. Все решается здесь и сейчас».

По словам парламентария, он гордится москвичами, которые принимают ответственное решение – отправиться на службу в армию. «Я вижу, как каждый из них старается внести свой личный вклад в дело обеспечения обороны и безопасности нашего государства. Нам нужна только победа», – сказал депутат.

 Как уже сообщала «Независимая газета», Единый пункт отбора на военную службу по контракту действует в Москве с апреля 2023 года. Учреждение расположено на улице Яблочкова, д. 5, стр. 1. Горожан принимают в будни с 9:00 до 18:00, в субботу – с 9:00 до 16:00, в воскресенье – с 9:00 до 15:00.

Предварительная запись на посещение пункта - на портале mos.ru. Больше информации о контрактной службе и мерах поддержки военнослужащих и их семей можно получить на специальной горячей линии по номеру 117. Также на вопросы отвечает чат-бот @MskContract_bot в Telegram.

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