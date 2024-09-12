Депутат Госдумы Выборный посетил столичный пункт отбора на военную службу по контракту
23:52 11.09.2024
По словам парламентария, он гордится москвичами, которые принимают ответственное решение – отправиться на службу в армию. «Я вижу, как каждый из них старается внести свой личный вклад в дело обеспечения обороны и безопасности нашего государства. Нам нужна только победа», – сказал депутат.
Как уже сообщала «Независимая газета», Единый пункт отбора на военную службу по контракту действует в Москве с апреля 2023 года. Учреждение расположено на улице Яблочкова, д. 5, стр. 1. Горожан принимают в будни с 9:00 до 18:00, в субботу – с 9:00 до 16:00, в воскресенье – с 9:00 до 15:00.
Предварительная запись на посещение пункта - на портале mos.ru. Больше информации о контрактной службе и мерах поддержки военнослужащих и их семей можно получить на специальной горячей линии по номеру 117. Также на вопросы отвечает чат-бот @MskContract_bot в Telegram.
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