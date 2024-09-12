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Шотландия может добиться независимости в течение 10 лет — экс-глава региона

09:20 12.09.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Шотландия может выйти из состава Великобритании в течение 10-15 лет даже без проведения нового референдума. Об этом корреспонденту ТАСС заявил бывший первый министр Шотландии (2007-2014) Алекс Салмонд.

«Я верю в это. Моя мечта еще не реализовалась. Но для ее достижения необходимо пройти три этапа. Когда я впервые попал в Палату общин (нижнюю палату британского парламента — прим. ТАСС) в 1987 году, перспектива наличия в Шотландии собственного парламента казалась комичной. Все смеялись и говорили, что этого не случится», — сказал он, добавив, что в итоге парламент Шотландии заработал в 1999 году по итогам референдума 1997 года.

«Если бы мне позже сказали, что Шотландская национальная партия будет обладать большинством мест в этом парламенте, то все бы смеялись еще сильнее. Но мы добились этого, — подчеркнул Салмонд, указав, что следующим этапом станет уже разрыв связей с Лондоном. — Мечта не умерла. Мы достигнем этого на определенном этапе».

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