Тележурналист Николай Сванидзе умер на 70-м году жизни — СМИ

09:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российский тележурналист Николай Сванидзе умер в возрасте 69 лет, сообщило издание «Московский комсомолец».

«Как стало известно „МК“, Николай Карлович скончался в своей квартире на улице Маршала Василевского. Ему было 69 лет», — говорится в публикации.

Причина смерти журналиста не указана.