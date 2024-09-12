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МВД запросило в военкоматах данные о не вставших на учет натурализованных гражданах

15:00 12.09.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

МВД России запросило в военкоматах данные о натурализованных гражданах, не вставших на учет, им грозит лишение российского гражданства. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

«МВД России приступило к реализации положений федерального закона от 8 августа 2024 г. № 281-ФЗ „О внесении изменений в статью 4 федерального закона „О воинской обязанности и военной службе“ и статью 22 федерального закона „О гражданстве Российской Федерации“, предусматривающих прекращение гражданства Российской Федерации у натурализованных граждан, не исполнивших обязанность по первоначальной постановке на воинский учет. В этих целях в военных комиссариатах запрошены дополнительные сведения о лицах, приобретших российское гражданство и не исполнивших данную обязанность», — написала она в своем телеграм-канале.

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