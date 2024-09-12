Лукашенко: Какие политзаключенные? У нас статей таких нет
18:20 12.09.2024 Источник: Интерфакс
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в республике нет политзаключенных.
"Не их (поляков - ИФ) дело, как минимум. Каких политзаключенных? Ну вы же видели, что творилось в спокойной, тихой Беларуси в 2020 году. Какие политзаключенные? У нас статей таких нет. И потом, ваше какое дело? Вы там в Польше разберитесь. У вас там боже мой сколько проблем", - сказал Лукашенко в четверг в Минске на встрече с представителями проживающих в Белоруссии нацменьшинств. Его слова приводит президентская пресс-служба.
Также Лукашенко отверг претензии Польши относительно несоблюдения белорусскими властями прав человека.
"Какие права человека? Вы убиваете людей. Внаглую убивают этих мигрантов, которые через забор перелезли, подкоп там организовали. Они их убили и нам через границу выбросили. Или полумертвых, или мертвых. Мы их лечим за свой счет, спасаем этих людей. Какие права человека, какие претензии вы к нам предъявляете, если вы лишаете главного права людей - жить?" - заявил Лукашенко.
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