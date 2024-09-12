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Глава МИД КНР: Китай готов поддерживать стратегические связи с Россией

18:15 12.09.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Пекин выражает готовность развивать стратегические связи с Москвой и способствовать формированию многополярного мира. Об этом заявил министр иностранных дел КНР Ван И в ходе встречи с российским лидером Владимиром Путиным в Стрельне.

«Китай готов поддерживать стратегические связи с Россией и объединять больше стран-единомышленников, чтобы способствовать формированию многополярного мира», — приводятся его слова на сайте МИД КНР.

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