Глава МИД КНР: Китай готов поддерживать стратегические связи с Россией

18:15 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Пекин выражает готовность развивать стратегические связи с Москвой и способствовать формированию многополярного мира. Об этом заявил министр иностранных дел КНР Ван И в ходе встречи с российским лидером Владимиром Путиным в Стрельне.

«Китай готов поддерживать стратегические связи с Россией и объединять больше стран-единомышленников, чтобы способствовать формированию многополярного мира», — приводятся его слова на сайте МИД КНР.