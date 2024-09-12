Согласно опросу, Харрис на данный момент опережает Трампа в предвыборной гонке на 5%
20:50 12.09.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Вице-президент США, кандидат от демократов на высший государственный пост страны Камала Харрис по уровню поддержки избирателей опережает своего соперника в предвыборной гонке республиканца Дональда Трампа на пять процентных пунктов (п. п.). Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного совместно агентством Reuters и службой Ipsos.
Согласно опубликованным данным, за Харрис готовы проголосовать 47% респондентов, за Трампа — 42%. Среди участников исследования, осведомленных о состоявшихся во вторник дебатах кандидатов на пост президента США, 53% заявили, что считают победителем в них Харрис. 24% полагают, что выиграл Трамп. Кроме того, 52% считают, что Трамп на дебатах запинался и не продемонстрировал остроты ума. 21% придерживаются такого же мнения о Харрис.
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