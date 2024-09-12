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НОВОСТИ

РФ будет принимать решения, исходя из тех угроз, которые будут создаваться - Путин

19:55 12.09.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Прямое участие стран Запада в украинском конфликте меняет его суть, Россия будет вынуждена принимать решения, исходя из создаваемых таким образом угроз. Об этом заявил журналистам президент РФ Владимир Путин.

«Прямое участие [стран Запада в конфликте на Украине] — это уже существенным образом меняет саму суть, саму природу конфликта. Это будет означать, что страны НАТО, США, европейские страны воюют с Россией», — заявил президент. «А если это так, то имея в виду изменение самой сути этого конфликта, мы будем принимать соответствующие решения, исходя из тех угроз, которые нам будут создаваться», — предостерег он.

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