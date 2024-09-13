09:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Лидер КНДР Ким Чен Ын поручил увеличить число центрифуг для обогащения урана с целью наращивания ядерного арсенала «в геометрической прогрессии», а также внедрять новые центрифуги. Эти поручения он дал во время посещения объектов по производству ядерных материалов, сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

По его словам, для выполнения задачи по наращиванию арсенала «в геометрической прогрессии» нужно «не почивать на лаврах, а увеличивать число центрифуг», повышать их мощность, а также «продвигать работу по внедрению новых центрифуг» для укрепления «базы производства ядерных материалов для ядерного оружия».