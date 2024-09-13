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У шести британских дипломатов обнаружены признаки разведывательно-подрывной работы — ФСБ

09:32 13.09.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Шестеро сотрудников британского посольства в Москве лишены аккредитации, поскольку в их действиях обнаружены признаки разведывательно-подрывной работы. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

«На основании предоставленных ФСБ России документов, а также в качестве ответных мер на многочисленные недружественные шаги Лондона МИД России во взаимодействии с заинтересованными ведомствами прекращена аккредитация шестерых сотрудников политического отдела посольства Великобритании в Москве, в действиях которых были обнаружены признаки проведения разведывательно-подрывной работы», — заявили в ЦОС ФСБ.

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