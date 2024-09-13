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НОВОСТИ

В Сумской и Харьковской областях повреждены объекты критической инфраструктуры

11:32 13.09.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Три объекта критической инфраструктуры в Сумской и Харьковской областях на севере и востоке Украины получили повреждения после взрывов. Об этом сообщило оперативное командование вооруженных сил страны «Север».

В сообщении на странице командования в соцсети уточняется, что два объекта находятся в селах Михайловское и Новая Слобода Сумской области и один — в селе Ивано-Шийчино Харьковской области.

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