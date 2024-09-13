0
0
41
НОВОСТИ

Заявление Путина о последствиях ударов вглубь РФ достигло адресатов, уверен Песков

13:20 13.09.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Кремль не сомневается, что заявление президента РФ Владимира Путина о последствиях возможных ударов вглубь России достигло адресатов. Об этом, отвечая на вопрос ТАСС, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«У нас нет сомнений, что это заявление достигло своих адресатов», — сказал представитель Кремля.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

13:32 13.09.2024
ВС РФ отразили три попытки ВСУ прорваться через границу в Курской области
0
59
13:08 13.09.2024
Команда Сбера победила в международном соревновании по созданию моделей машинного обучения
0
99
13:06 13.09.2024
Дизайн-проект станка от Ростеха признан одним из лучших в России
0
93
13:05 13.09.2024
ВСУ потеряли за сутки на курском направлении до 300 военных и 7 танков — МО РФ
0
107
13:00 13.09.2024
ВСУ перебрасывают резервы в Курскую область, но их силы иссякают — Алаудинов
0
108
12:32 13.09.2024
На Украине зафиксирован самый высокий уровень смертности в мире — доклад
0
177
12:22 13.09.2024
Сбер: Россия может стать мощной биометрической державой
0
179
12:20 13.09.2024
66% школьников жалуются на большое количество домашнего задания
0
178
12:05 13.09.2024
Эстонцы отказались играть с белорусами в плей-офф Суперфинала Евролиги по пляжному футболу
0
196
12:00 13.09.2024
Две трети немцев против выдвижения Шольца кандидатом в канцлеры в 2025 году
0
203

Возврат к списку