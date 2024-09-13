Заявление Путина о последствиях ударов вглубь РФ достигло адресатов, уверен Песков

13:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Кремль не сомневается, что заявление президента РФ Владимира Путина о последствиях возможных ударов вглубь России достигло адресатов. Об этом, отвечая на вопрос ТАСС, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«У нас нет сомнений, что это заявление достигло своих адресатов», — сказал представитель Кремля.