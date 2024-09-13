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В РФ на подработку во время каникул за полгода устроились 500 тыс. молодых людей — Роструд

17:00 13.09.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Службы занятости трудоустроили практически 500 тыс. молодых людей на подработку на время каникул за 6 месяцев в 2024 году. Об этом сообщил журналистам заместитель руководителя Роструда Ян Талбацкий на Всероссийской неделе охраны труда.

«За первое полугодие текущего года мы на такой вид трудоустройства практически полмиллиона молодых людей трудоустроили», — сказал он на сессии.

Талбацкий уточнил журналистам, что эта численность в основном сложилась за летние каникулы. «У нас услуга называется „Трудоустройство в свободное от учебы время“. Весной тоже есть небольшой каникулярный промежуток времени. Весенние каникулы длятся всего лишь неделю-полторы, но кто-то тоже трудоустраивается на этот короткий промежуток. Но, в основном больше 95% — это летние трудоустройства. Для молодых людей это основная возможность такой подработки», — рассказал он.

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