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Зеленский возложил на Байдена ответственность за свой «мирный план»

21:20 13.09.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что выполнение всех пунктов его плана по завершению конфликта полностью зависит от лидера США Джо Байдена.

«Там немного пунктов. <…> И каждый пункт будет зависеть от решения Байдена», — сказал Зеленский журналистам на конференции так называемой Ялтинской европейской стратегии в Киеве. Он добавил, что не может полностью огласить свою инициативу, так как «дал слово американскому президенту». Зеленский утверждает, что его встреча с Байденом, на которой он представит этот план, состоится в текущем месяце.

Ранее Зеленский сообщил, что у него есть некий план по завершению конфликта. В Киеве неоднократно отвергали мирные и посреднические инициативы третьих стран, заявляя, что будут продвигать исключительно так называемую формулу Зеленского. Недавно украинский лидер в интервью бразильскому интернет-порталу Metrópoles резко раскритиковал и назвал деструктивным план Бразилии и Китая по урегулированию конфликта, а также выступил с утверждением, что ничего не знает о «мирном плане» канцлера Германии Олафа Шольца.

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