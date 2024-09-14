Медведев допустил применение РФ ядерного оружия, когда «терпение закончится»
14:00 14.09.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Россия не применяет ядерное оружие в ответ на вылазки противника, потому что понимает опасность и необратимость такого конфликта. Пока что Москва проявляет терпение, но оно может закончиться, предупредил замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев в своем телеграм-канале.
«Что считают западные начальники и их заигравшийся в войну политистеблишмент о реакции нашей страны на вероятные удары ракетами „вглубь территории“? А вот что: русские много говорят об ответе при помощи оружия массового поражения, но ничего не делают. Это просто „словесные интервенции“. Русские не пересекут черты. Они просто пугают. Ядерный конфликт им ни к чему, они могут потерять больше, включая поддержку глобального Юга. И вообще, кому нужен апокалипсис? Ну, и прочее в таком же духе», — описал он ситуацию.
Медведев подчеркнул, что ядерный конфликт действительно никому не нужен: это «очень плохая история с тяжелейшим исходом». «Именно поэтому до сих пор решение о применении ядерного оружия (нестратегического или тем более стратегического) не было принято, — заметил он. — Россия проявляет терпение. Ведь очевидно, что ядерный ответ — чрезвычайно сложное решение с необратимыми последствиями. Однако напыщенные англосаксонские недоноски не хотят признать одного: любому терпению приходит конец».
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