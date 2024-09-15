В выборе ответа на действия Запада Путин всегда аккуратен - Песков

13:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент России Владимир Путин всегда предельно аккуратен, говоря об ответе на действия Запада, хотя российские эксперты обсуждают, в том числе и жесткие варианты. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.



«У нас хватает специалистов — экспертов весьма и весьма авторитетных, — которые рассуждают очень активно на эту тему. Я думаю, что пока этого достаточно», — ответил представитель Кремля на вопрос, не пора ли начинать на официальном уровне рассуждать о возможном ответе на агрессию Запада, в том числе предоставление дальнобойных ракет Украине.



В качестве примера пресс-секретарь главы государства привел недавнее интервью эксперта-международника Сергея Караганова, «который продолжил свою знаменитую линию» на превентивный ядерный удар для устрашения возможных противников России.



«У нас хватает таких рассуждений, но президент всегда предельно аккуратен с этим», — подчеркнул Песков.





