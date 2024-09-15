0
0
161
НОВОСТИ

В выборе ответа на действия Запада Путин всегда аккуратен - Песков

13:20 15.09.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент России Владимир Путин всегда предельно аккуратен, говоря об ответе на действия Запада, хотя российские эксперты обсуждают, в том числе и жесткие варианты. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.

«У нас хватает специалистов — экспертов весьма и весьма авторитетных, — которые рассуждают очень активно на эту тему. Я думаю, что пока этого достаточно», — ответил представитель Кремля на вопрос, не пора ли начинать на официальном уровне рассуждать о возможном ответе на агрессию Запада, в том числе предоставление дальнобойных ракет Украине.

В качестве примера пресс-секретарь главы государства привел недавнее интервью эксперта-международника Сергея Караганова, «который продолжил свою знаменитую линию» на превентивный ядерный удар для устрашения возможных противников России.

«У нас хватает таких рассуждений, но президент всегда предельно аккуратен с этим», — подчеркнул Песков.


Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

14:40 15.09.2024
Экспорт стратегического сырья будет ограничиваться в РФ осторожно - Песков
0
17
14:30 15.09.2024
На юге Молдавии прошла массовая демонстрация против интеграции в ЕС
0
48
14:15 15.09.2024
В РФ вступил в силу запрет на продажу немаркированной одежды
0
92
14:05 15.09.2024
В ближайшие дни Путин проведет совещание по беспилотникам - СМИ
0
101
13:30 15.09.2024
Из-за наводнения после дождей в Вене началась эвакуация - портал
0
160
13:05 15.09.2024
При попытке переплыть Ла-Манш погибли восемь мигрантов - префект
0
178
12:20 15.09.2024
Германский генерал в оставке предупредил ЕС «о точке невозврата» по ситуации на Украине
0
297
12:15 15.09.2024
В главном куполе Тадж-Махала после сильных ливней обнаружили протечку
0
252
11:20 15.09.2024
В Нью-Дели открылась выставка «Толстой и Индия»
0
275
11:10 15.09.2024
Галкин использует концерты для пропаганды антироссийских идей — суд
0
331

Возврат к списку