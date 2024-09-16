У стран НАТО пока нет консенсуса по приглашению Украины в альянс — Столтенберг

19:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Страны — члены НАТО пока не достигли консенсуса относительно приглашения Украины в альянс. Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг в онлайн-интервью еженедельнику Foreign Policy, которое транслировалось на сайте издания.

«Не может быть приглашения, пока страны-члены не договорятся. Для этого нужен консенсус, и у нас его пока нет», — сказал он.