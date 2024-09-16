У стран НАТО пока нет консенсуса по приглашению Украины в альянс — Столтенберг
19:20 16.09.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Страны — члены НАТО пока не достигли консенсуса относительно приглашения Украины в альянс. Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг в онлайн-интервью еженедельнику Foreign Policy, которое транслировалось на сайте издания.
«Не может быть приглашения, пока страны-члены не договорятся. Для этого нужен консенсус, и у нас его пока нет», — сказал он.
НОВОСТИ
- 18:40 16.09.2024
- Покушения на Трампа говорят о тенденции к насилию в американской политике — CNN
- 18:00 16.09.2024
- Поддержка Киева «столько, сколько потребуется», не соответствует реальности конфликта — WP
- 17:45 16.09.2024
- Компания СберМедИИ подтвердила соответствие стандартам системы менеджмента качества
- 17:32 16.09.2024
- Товарооборот РФ и Египта вырос на 16% в 2023 г. — Минпромторг
- 17:12 16.09.2024
- У Ирана есть гиперзвуковые ракеты, но он не поставлял их йеменским хуситам — президент
- 17:00 16.09.2024
- В двух районах Курской области принято решение об обязательной эвакуации — губернатор
- 16:32 16.09.2024
- Несколько ракет были выпущены из Ливана по Израилю
- 16:12 16.09.2024
- Дания дополнительно передаст Киеву F-16 до конца года
- 16:00 16.09.2024
- Путин увеличил штатную численность ВС РФ до 1,5 млн военнослужащих — указ
- 15:32 16.09.2024
- Ввод многоквартирного жилья в РФ по итогам 2024 года немного снизится — Хуснуллин
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать