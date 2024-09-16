Министр обороны Израиля заявил, что проблему «Хезболлах» придется решать военным путем

20:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Министр обороны Израиля Йоав Галант заявил, что у его страны не остается иного выбора для стабилизации ситуации на границе с Ливаном, кроме как перейти к военным действиям против формирований шиитского движения «Хезболлах». Это заявление он сделал на встрече с заместителем помощника и старшим советником президента США по энергетике и инвестициям Эймосом Хокстином, прибывшим с визитом в Израиль.

Как сообщила по итогам встречи пресс-служба Минобороны, в ходе разговора Галант «подчеркнул, что возможность достижения соглашения [об урегулировании ситуации на ливано-израильской границе] уходит, поскольку „Хезболлах“ продолжает „привязывать себя“ к [действующему в секторе Газа радикальному палестинскому движению] ХАМАС и отказывается завершить конфликт». «Единственный оставшийся путь возвращения жителей севера [Израиля] в свои дома — это военные действия», — заявил в связи с этим министр, чьи высказывания распространила пресс-служба.

В ходе беседы обсуждались «усилия, предпринятые для изменения ситуации в сфере безопасности на северной границе [Израиля] и обеспечения возвращения [жителей] северных населенных пунктов Израиля в их дома», добавили в министерстве. Галант и участвовавшие во встрече представители израильского армейского руководства проинформировали эмиссара США о действиях армии Израиля против отрядов «Хезболлах».