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НОВОСТИ

Представители ООН могут посетить Курскую область только с разрешения властей РФ — Дюжаррик

21:20 16.09.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Представители ООН могут посетить населенные пункты в Курской области, где сейчас находятся ВСУ, только с разрешения властей России. Об этом заявил журналистам на брифинге официальный представитель генсека организации Стефан Дюжаррик.

«Мы готовы это сделать, но для этого нам потребуется разрешение Российской Федерации», — сказал он в ответ на вопрос журналистов о готовности ООН направить представителей в Курскую область в рамках провокационного приглашения МИД Украины.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал провокацией приглашение Киевом представителей ООН и Красного Креста посетить занятые Вооруженными силами Украины (ВСУ) территории Курской области.

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