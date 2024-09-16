Представители ООН могут посетить Курскую область только с разрешения властей РФ — Дюжаррик
21:20 16.09.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Представители ООН могут посетить населенные пункты в Курской области, где сейчас находятся ВСУ, только с разрешения властей России. Об этом заявил журналистам на брифинге официальный представитель генсека организации Стефан Дюжаррик.
«Мы готовы это сделать, но для этого нам потребуется разрешение Российской Федерации», — сказал он в ответ на вопрос журналистов о готовности ООН направить представителей в Курскую область в рамках провокационного приглашения МИД Украины.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал провокацией приглашение Киевом представителей ООН и Красного Креста посетить занятые Вооруженными силами Украины (ВСУ) территории Курской области.
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