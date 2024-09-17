Ликвидирован агент разведки Киева, готовивший подрыв сотрудника предприятия на Урале — ФСБ

10:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

ФСБ РФ ликвидировала агента военной разведки Украины, готовившего подрыв автомобиля одного из руководителей оборонного предприятия в Свердловской области. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

«Федеральной службой безопасности <…> пресечена противоправная деятельность гражданина РФ 1984 г. р., являвшегося агентом Главного управления разведки Минобороны Украины и членом запрещенной в России украинской националистической террористической организации. Установлено, что по заданию кураторов террорист изготовил самодельное взрывное устройство, предназначавшееся для подрыва автомобиля одного из руководящих сотрудников оборонного предприятия Свердловской области», — сообщили в ЦОС.

При задержании в момент закладки самодельного взрывного устройства в тайник он оказал вооруженное сопротивление и был нейтрализован ответным огнем.