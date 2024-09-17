11:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Многие простые жители стран Европы не разделяют политические позиции своих государств и находятся «на правильной стороне истории», заявил председатель Российского исторического общества (РИО), директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин.

«Сегодня, когда Россия вновь противостоит нацисткой угрозе, нацистскому злу, многие простые жители стран Европы не разделяют позицию политических режимов своих стран, сохраняют свою точку зрения, <…> находятся на правильной стороне истории и сохраняют свои здоровые моральные позиции», — сказал он на открытии выставки в Доме РИО, посвященной словацкому национальному восстанию, 80-летие которого отмечается в этом году.