Дума избрала Абрамченко на должность вице-спикера палаты парламента

15:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Госдума на первом пленарном заседании осенней сессии приняла постановление об избрании депутата Виктории Абрамченко на должность вице-спикера палаты парламента.

Документ был внесен на рассмотрение палаты парламента комиссией Госдумы по регламенту. «Избрать депутата Государственной думы Абрамченко Викторию Валериевну заместителем председателя Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации», — указано в документе.

Бывший вице-премьер Виктория Абрамченко победила в дополнительных выборах депутатов Госдумы по одномандатному избирательному округу № 152 (Ростовская область — Южный). После обработки 100% протоколов Абрамченко набрала 75,73%. Ранее она не вошла в состав правительства, которое было сформировано в мае этого года.