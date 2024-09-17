0
0
61
НОВОСТИ

Дума избрала Абрамченко на должность вице-спикера палаты парламента

15:12 17.09.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Госдума на первом пленарном заседании осенней сессии приняла постановление об избрании депутата Виктории Абрамченко на должность вице-спикера палаты парламента.

Документ был внесен на рассмотрение палаты парламента комиссией Госдумы по регламенту. «Избрать депутата Государственной думы Абрамченко Викторию Валериевну заместителем председателя Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации», — указано в документе.

Бывший вице-премьер Виктория Абрамченко победила в дополнительных выборах депутатов Госдумы по одномандатному избирательному округу № 152 (Ростовская область — Южный). После обработки 100% протоколов Абрамченко набрала 75,73%. Ранее она не вошла в состав правительства, которое было сформировано в мае этого года.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

15:32 17.09.2024
Минобрнауки поддержало идею ввести в экзамен для мигрантов по русскому языку устную часть
0
28
15:00 17.09.2024
Медведев напомнил врагам России о судьбе Бандеры и неотвратимости наказания
0
120
14:32 17.09.2024
В Судже зафиксированы несколько десятков иностранных инструкторов ВСУ — Алаудинов
0
165
14:24 17.09.2024
Депутаты Мосгордумы восьмого созыва принесли присягу
0
144
14:12 17.09.2024
Эстонка Кая Каллас 1 ноября станет главой дипломатии Евросоюза — фон дер Ляйен
0
182
14:00 17.09.2024
Казахстан готов нарастить экспорт нефти на рынок Германии — Токаев
0
199
13:32 17.09.2024
ЕС планирует производить не менее 1,4 млн 155-мм снарядов в год с конца 2024 года
0
232
13:21 17.09.2024
Экспедиция «Роснефти» обнаружила на западном Таймыре субпопуляцию северного оленя
0
262
13:20 17.09.2024
Медведев предложил создать открытую базу с персональными данными врагов России
0
239
13:05 17.09.2024
Число прибывших в Испанию нелегалов с начала года увеличилось почти на 50%
0
240

Возврат к списку