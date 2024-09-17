Дума избрала Абрамченко на должность вице-спикера палаты парламента
15:12 17.09.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Госдума на первом пленарном заседании осенней сессии приняла постановление об избрании депутата Виктории Абрамченко на должность вице-спикера палаты парламента.
Документ был внесен на рассмотрение палаты парламента комиссией Госдумы по регламенту. «Избрать депутата Государственной думы Абрамченко Викторию Валериевну заместителем председателя Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации», — указано в документе.
Бывший вице-премьер Виктория Абрамченко победила в дополнительных выборах депутатов Госдумы по одномандатному избирательному округу № 152 (Ростовская область — Южный). После обработки 100% протоколов Абрамченко набрала 75,73%. Ранее она не вошла в состав правительства, которое было сформировано в мае этого года.
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