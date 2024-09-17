Минобрнауки поддержало идею ввести в экзамен для мигрантов по русскому языку устную часть
15:32 17.09.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Министерство науки и высшего образования РФ поддержало предложение замруководителя фракции «Новые люди» в Госдуме Сарданы Авксентьевой о дополнении экзамена по русскому языку для трудовых мигрантов устной частью. Об этом говорится в ответе замминистра Константина Могилевского на обращение парламентария (есть в распоряжении ТАСС).
«Минобрнауки России поддерживаются ваши предложения по дополнению экзамена по русскому языку для трудовых мигрантов устной частью. Вместе с тем в целях реализации данных предложений необходимо внесение изменений в Положение о проведении экзамена, утвержденное постановлением правительства Российской Федерации от 31 мая 2021 г. № 824, в соответствии с которым экзамен по русскому языку как иностранному проводится в устной и письменной формах (за исключением иностранных граждан, претендующих на получение разрешения на работу или патента). Для иностранных граждан, претендующих на получение разрешения на работу или патента, экзамен по русскому языку как иностранному проводится в письменной форме», — указал заместитель министра.
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