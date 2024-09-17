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ВСУ за сутки потеряли до 400 военных и 19 единиц бронетехники на курском направлении

16:00 17.09.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вооруженные силы Украины (ВСУ) за минувшие сутки потеряли до 400 военнослужащих и 19 единиц бронетехники в ходе боевых действий на курском направлении. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«За сутки общие потери ВСУ составили до 400 военнослужащих и 19 единиц бронетехники, в том числе 4 танка, боевая машина пехоты CV-90 шведского производства и 14 боевых бронированных машин, а также 5 артиллерийских орудий, 5 минометов, 6 автомобилей и инженерная машина разграждения», — говорится в сообщении.

В Минобороны РФ отметили, что оперативно-тактической авиацией и ракетными войсками нанесены удары по районам сосредоточения в Сумской области и резервам 22-й, 41-й и 115-й механизированных, 82-й десантно-штурмовой бригад ВСУ, 1-й бригады Нацгвардии, а также 101-й, 103-й, 106-й и 119-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Беловоды, Гуриновка, Кружок, Катериновка, Мазевка, Новая Слобода, Ободы, Ревякино, Речки, Руднево, Россоши, Павловка, Шалыгино, Хотень, Эсмань и Юнаковка.

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