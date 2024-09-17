Стая птиц, прилетевших из Белоруссии в Латвию, подняла в воздух самолеты НАТО
18:50 17.09.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Стая птиц, пролетавшая вблизи государственной границы Латвии с Белоруссией, стала причиной вылета на перехват неопознанной цели истребителей НАТО. Об этом сообщил портал национального радио и телевидения lsm.lv.
Как отмечается в сообщении, вблизи границы с Белоруссией был зафиксирован неопознанный летающий объект, который пересек ее. Для выяснения ситуации с базы в Лиелварде были подняты в воздух истребители патрульной миссии НАТО, добавляет портал.
Никаких подозрительных объектов в воздушном пространстве Латвии обнаружено не было — это были птицы. Самолеты НАТО вернулись к месту дислокации.
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