В Ливане от детонации устройств связи погибли 8 человек и около 2,8 тыс. получили ранения
19:25 17.09.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
По меньшей мере 8 человек погибли, около 2,8 тыс. получили ранения в результате детонации пейджеров в различных районах Ливана, сообщил исполняющий обязанности министра здравоохранения республики Фирас Абъяд.
«В результате детонации пейджеров в ряде регионов Ливана более 2,8 тыс. человек ранены, 8 человек погибли, в том числе девочка. Большинство пострадавших получили ранения рук», — приводит заявление чиновника ливанское государственное агентство Al Wataniya.
Ливанское шиитское движение «Хезболлах» возложило на Израиль ответственность за взрывы пейджеров, в результате которых в Ливане пострадали сотни человек. Об этом говорится в заявлении, опубликованном в телеграм-канале движения.
НОВОСТИ
- 18:50 17.09.2024
- Стая птиц, прилетевших из Белоруссии в Латвию, подняла в воздух самолеты НАТО
- 18:20 17.09.2024
- Главы МИД трех стран ЕС заявили о необходимости перевооружения Молдавии
- 17:40 17.09.2024
- Союзники Киева обсуждают возможное прекращение конфликта на Украине — Bloomberg
- 17:12 17.09.2024
- Грузия не могла говорить правду о том, что войну 2008 года начал Саакашвили — премьер
- 17:00 17.09.2024
- Запрет на вылов воблы в России продолжит действовать в 2025 г. — Шестаков
- 16:58 17.09.2024
- Сбер покажет свои инновации на Чемпионате высоких технологий
- 16:32 17.09.2024
- Большинство немцев против передачи Киеву оружия для ударов вглубь РФ — опрос
- 16:12 17.09.2024
- Украинское руководство назначено извне, как и Саакашвили в 2003 году — премьер Грузии
- 16:00 17.09.2024
- ВСУ за сутки потеряли до 400 военных и 19 единиц бронетехники на курском направлении
- 15:32 17.09.2024
- Минобрнауки поддержало идею ввести в экзамен для мигрантов по русскому языку устную часть
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать