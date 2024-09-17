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В Ливане от детонации устройств связи погибли 8 человек и около 2,8 тыс. получили ранения

19:25 17.09.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

По меньшей мере 8 человек погибли, около 2,8 тыс. получили ранения в результате детонации пейджеров в различных районах Ливана, сообщил исполняющий обязанности министра здравоохранения республики Фирас Абъяд.

«В результате детонации пейджеров в ряде регионов Ливана более 2,8 тыс. человек ранены, 8 человек погибли, в том числе девочка. Большинство пострадавших получили ранения рук», — приводит заявление чиновника ливанское государственное агентство Al Wataniya.

Ливанское шиитское движение «Хезболлах» возложило на Израиль ответственность за взрывы пейджеров, в результате которых в Ливане пострадали сотни человек. Об этом говорится в заявлении, опубликованном в телеграм-канале движения.

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