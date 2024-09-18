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НОВОСТИ

ВС РФ уничтожили две переправы ВСУ в Курской области

11:05 18.09.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Бойцы подразделений ВС РФ уничтожили за неделю две понтонные переправы, устроенные ВСУ в Курской области. Об этом ТАСС рассказал замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апты Алаудинов.

«Противник за предыдущие два дня перекинул понтон, пытался затащить людей. Оба понтона, которые были перекинуты на этой неделе, они уничтожены. Противник на этом участке потерял свои переправы через реку», — сказал Алаудинов.

Он уточнил, что сейчас ВСУ безуспешно пытаются удержать свои позиции. В то же время подразделения ВС РФ ежедневно продвигаются.

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