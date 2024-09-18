ВС РФ уничтожили две переправы ВСУ в Курской области
11:05 18.09.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Бойцы подразделений ВС РФ уничтожили за неделю две понтонные переправы, устроенные ВСУ в Курской области. Об этом ТАСС рассказал замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апты Алаудинов.
«Противник за предыдущие два дня перекинул понтон, пытался затащить людей. Оба понтона, которые были перекинуты на этой неделе, они уничтожены. Противник на этом участке потерял свои переправы через реку», — сказал Алаудинов.
Он уточнил, что сейчас ВСУ безуспешно пытаются удержать свои позиции. В то же время подразделения ВС РФ ежедневно продвигаются.
НОВОСТИ
- 11:20 18.09.2024
- Подозреваемый в покушении на Трампа ночевал в казармах ВСУ во время поездки в Киев — Time
- 11:00 18.09.2024
- Пашинян считает, что ОДКБ создала угрозы для суверенитета Армении
- 10:32 18.09.2024
- В Татарстане выявлена женская ячейка террористической организации — ФСБ
- 10:20 18.09.2024
- Товарооборот Японии и РФ в августе 2024 года вырос на 23,81%, до $743 млн
- 10:05 18.09.2024
- 11% россиян спят во время перерыва в течение рабочего дня — исследование
- 10:00 18.09.2024
- Человечество погибнет, если не освоит космос, уверен Маск
- 09:32 18.09.2024
- Число детей иностранцев в классах российских школ рекомендовали ограничить
- 09:20 18.09.2024
- ВСУ из-за наступления сил РФ под Купянском оттягивают войска к реке Оскол — Марочко
- 09:05 18.09.2024
- В Торопце объявлена эвакуация жителей из-за атаки беспилотников
- 09:01 18.09.2024
- Сбер: В 2024 году объем сделок по комплексному урегулированию задолженности вырастет в 3 раза
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать