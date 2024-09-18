ГА ООН приняла резолюцию, по которой Израилю следует в течение года уйти из Палестины

18:55 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Генеральная Ассамблея ООН проголосовала за представленный Палестиной проект резолюции с требованием к Израилю выполнить решение Международного суда и в течение одного года покинуть оккупированные палестинские территории.

Как передает корреспондент ТАСС, резолюцию поддержали 124 государства, в том числе Россия, Бельгия, Бразилия, Катар, Китай и Франция, против выступили 14 стран, в частности Венгрия, Израиль, США и Чехия, еще 43 государства воздержались от голосования. Для принятия резолюции было необходимо две трети голосов.