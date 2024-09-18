Президент России объяснил увеличение численности вооруженных сил
20:45 18.09.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент России Владимир Путин объяснил увеличение численности вооруженных сил (ВС) необходимостью укомплектовать хорошо подготовленными военнослужащими части новых военных округов.
«В тесном взаимодействии региональных и федеральных органов власти нужно решить ключевую задачу — обеспечить комплектование вооруженных сил подготовленными, обученными людьми, подготовленным и обученным личным составом, в том числе имею в виду части и соединения постоянной боевой готовности новых военных округов», — указал глава государства на совещании по развитию вооруженных сил в условиях специальной военной операции.
«Именно на решение этой задачи был направлен опубликованный на днях указ об установлении штатной численности вооруженных сил», — сообщил Путин, уточнив, что указ вступит в силу с 1 декабря.
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