Президент России объяснил увеличение численности вооруженных сил

20:45 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент России Владимир Путин объяснил увеличение численности вооруженных сил (ВС) необходимостью укомплектовать хорошо подготовленными военнослужащими части новых военных округов.

«В тесном взаимодействии региональных и федеральных органов власти нужно решить ключевую задачу — обеспечить комплектование вооруженных сил подготовленными, обученными людьми, подготовленным и обученным личным составом, в том числе имею в виду части и соединения постоянной боевой готовности новых военных округов», — указал глава государства на совещании по развитию вооруженных сил в условиях специальной военной операции.

«Именно на решение этой задачи был направлен опубликованный на днях указ об установлении штатной численности вооруженных сил», — сообщил Путин, уточнив, что указ вступит в силу с 1 декабря.