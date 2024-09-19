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НОВОСТИ

США пригрозили турецким банкам санкциями за операции с РФ — источник

09:20 19.09.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Представители США проводили контакты с турецкими финансовыми учреждениями и угрожали им санкциями, если они продолжат обслуживать сделки с Россией. Эту информацию подтвердил в беседе с ТАСС источник сфере турецкого финансового консалтинга.

«Это правда, что приезжала делегация из США. Их представители пригрозили банкам нашей страны так называемыми завуалированными или скрытыми санкциями за продолжение взаимоотношений с российской стороной», — сказал собеседник. Он, однако, добавил, что сделки по-прежнему можно проводить через турецкие банки, но для этого «требуется выполнить ряд условий и предоставить определенные документы и доказательства» в рамках процедуры комплаенса о том, что сделка не нарушает действующие санкции и ограничения.

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