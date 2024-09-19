2,96 млн микрозаймов было выдано в августе 2024 года — НБКИ
10:05 19.09.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Количество выданных микрозаймов в августе 2024 года составило 2,96 млн, увеличившись по сравнению с предыдущим месяцем на 0,7%. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Национального бюро кредитных историй (НБКИ) со ссылкой на данные кредиторов, передающих сведения в это бюро.
При этом, по данным НБКИ, объем выданных микрозаймов за месяц сократился на 1,7% и составил 29,2 млрд руб. (в июле 2024 года — 29,7 млрд руб.). Помимо этого, число выданных микрозаймов в августе 2024 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года сократилось — на 0,6% (в августе 2023 года — 2,98 млн).
Наибольшее количество микрозаймов в регионах РФ в августе 2024 года было выдано в Москве (167,9 тыс.), Московской области (142,9 тыс.), Краснодарском крае (113,2 тыс.), Республике Башкортостан (100,3 тыс.) и Свердловской области (99,6 тыс.).
Помимо этого, самое существенное снижение числа выданных микрозаймов в августе 2024 года в регионах РФ (среди 30 регионов-лидеров в данном сегменте розничного кредитования) по сравнению с предыдущим месяцем было зафиксировано в Республике Адыгея (-16%), Саратовской области (-1,9%), Алтайском крае (-1,7%), а также в Нижегородской (-1,7%) и Новосибирской (-1,5%) областях. В то же время в ряде регионов из топ-30 число выданных микрозаймов увеличилось в республиках Башкортостан (+3%) и Саха (Якутия) (+2,4%), Пермском крае (+1,6%), а также в Иркутской (+1,3%) и Тюменской (+1,2%) областях. В Москве и Санкт-Петербурге данный показатель в августе снизился на 0,4% и 1% соответственно.
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