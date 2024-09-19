Сбер: Зеленые технологии – одно из перспективных направлений для женской карьеры

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Во время сессии «Женщины в экологии: новые горизонты роста» на IV Евразийском женском форуме старший вице-президент Сбербанка по ESG Татьяна Завьялова отметила, что наличие в Сбере программы устойчивого развития, компетенций и практик в области снижения климатических рисков, а также технологий искусственного интеллекта расширяет профессиональные возможности женщин для развития карьеры, прежде всего в области зеленых технологий.

«Внедрение новых технологических решений, в том числе с использованием искусственного интеллекта, расширяет возможности для реализации профессиональных и личных амбиций женщин в сфере устойчивого развития, – отметила она. – У нас в 2023 году доля женщин на должностях ИТ-специалистов составила 25%, а на должностях, связанных с наукой, техникой, инженерией и математикой (STEM), – выросла с 14% в 2020 году до 22% в 2023 году. Это означает, что для профессионального развития женщин есть колоссальные возможности. Из актуальных направлений – разработки, связанные с новыми технологиями: искусственный интеллект, блокчейн, интернет вещей и зеленые технологии».

Поэтому привлечение женщин в ИТ-отрасль, в том числе обучение на ИТ-специальностях, становится все более актуальным на фоне дефицита ИТ-кадров и стремительного развития рынка информационных технологий. Приобрести профессиональные навыки в области ИТ и устойчивого развития можно и при помощи Сбера, отметила Татьяна Завьялова.

По ее мнению, женщины играют решающую роль в управлении природными ресурсами на уровне семьи и местных сообществ и больше всего страдают от деградации окружающей среды. Ведь, как показывают исследования, женщины – одна из самых уязвимых категорий населения при климатических изменениях. Последствия для женщин и, соответственно, будущих поколений, при критических климатических проявлениях значительно выше, чем для мужчин. Так, до 80% климатических мигрантов в мире составляют женщины и девочки. А изменения климата к 2050 году могут привести на порог нищеты 158 млн женщин и девочек, еще 236 млн столкнутся с отсутствием продовольственной безопасности. Решить проблему адаптации к изменениям климата могут инновационные технологии.

Татьяна Завьялова отметила, что Сбер не только разрабатывает решения для бизнеса, но также помогает ему оценивать ESG-риски и внедрять эффективные экологические практики. Кроме того, Сбер активно развивает направление ответственного финансирования, объем портфеля которого уже превышает 3,3 трлн руб.

«Мы финансируем зеленые, адаптационные и социальные проекты, а также проекты с ESG-ковенантами, – рассказала Татьяна Завьялова. – Запрос бизнеса на устойчивое финансирование – глобальный тренд. На страны БРИКС в 2023 году пришлось 17% глобального рынка зеленых инвестиций, объем которого составил 2,8 трлн долл. Китай является крупнейшим рынком зеленых облигаций, за ним идут Германия и США. Запрос колоссальный, инвестиции очень большие. В 2023 году прирост рынка несколько снизился. Это в первую очередь связано с глобальной тенденцией на повышение ставок. Если до 2023 года динамика роста выпуска зеленых облигаций достигала 20% в год, то в прошлом году – всего 3%. Но есть огромный рыночный запрос на развитие зеленых технологий как ответ на необходимость адаптации разных экономик и стран к климатическим изменениям. Без экономического движка ни один проект не может развиваться».